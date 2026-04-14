POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Körnerstraße;
Tatzeit: zwischen 11.04.2026 und 12.04.2026;
Bislang unbekannte Täter versuchten vermutlich in der Nacht zum Sonntag in ein Mehrfamilienhaus in Bocholt einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen hielt die Hauseingangstür dem Versuch stand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt, Tel. (02871) 2990. (jh)
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