POL-BOR: Reken - Korrekturmeldung - Nach gefährlicher Körperverletzung festgenommen
Reken (ots)
Am Sonntagabend kam es in Reken zu einer gefährlichen Körperverletzung (Original OTS https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6254304). Entgegen der ersten Angaben erlitt das 20-jährige Opfer durch den Schlag mit dem Hammer schwere Verletzungen. Der 54-jährige Tatverdächtige wurde am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt.(pl)
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