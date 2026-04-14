Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Tatverdächtiger nach Raub im Dezember festgenommen

Gronau (ots)

Die akribische Ermittlungsarbeit hat sich gelohnt: Nach einem Raub in einer Bäckereifiliale im Dezember 2025, hat die Polizei jetzt den Tatverdächtigen festnehmen können.

Mitte Dezember hatte der Mann unter Vorhalt eines Küchenbeils von einer Mitarbeiterin Geld gefordert. Er flüchtete mit seiner Tatbeute. Die Auswertung von am Tatort gesicherten Spuren und weitere umfangreiche Ermittlungen erhärten den Verdacht, dass es sich bei dem Täter um einen 27-jährigen Verdächtigen ohne festen Wohnsitz handelt.

Das zuständige Gericht erließ in der letzten Woche gegen den Mann Haftbefehl. Am Freitag hielt er sich in der Nähe eines Supermarktes auf. Dort erkannte ihn eine Mitarbeiterin der Polizei Gronau und rief ihre Kollegen der Polizeiwache Gronau hinzu. Die Beamten nahmen den 27-Jährigen fest. (jh)

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