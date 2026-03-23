POL-HS: Werkzeuge aus Kellerraum gestohlen

Wegberg-Arsbeck/-Tetelrath (ots) - Auf der Heuchterstraße schlugen Diebe vermutlich in der Nacht zu Samstag (21. März) eine Scheibe eines Pkw ein und entkamen mit einem Rucksack. In derselben Nacht drangen unbekannte Personen auf die gleiche Weise an der Straße In Tetelrath in ein Auto ein und erbeuteten Kleidung sowie eine Spielekonsole. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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