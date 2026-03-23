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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeuge aus Kellerraum gestohlen

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Mehrere Werkzeuge stahlen unbekannte Personen, nachdem sie in der Hans-Sachs-Straße gewaltsam in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses eingedrungen waren. Die Tat ereignete sich zwischen dem 20. März (Freitag), 19 Uhr, und dem 21. März (Samstag), 10 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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  • 23.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Diebstähle aus Pkw

    Wegberg-Arsbeck/-Tetelrath (ots) - Auf der Heuchterstraße schlugen Diebe vermutlich in der Nacht zu Samstag (21. März) eine Scheibe eines Pkw ein und entkamen mit einem Rucksack. In derselben Nacht drangen unbekannte Personen auf die gleiche Weise an der Straße In Tetelrath in ein Auto ein und erbeuteten Kleidung sowie eine Spielekonsole. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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  • 23.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Tageswohnungseinbruch

    Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots) - Am Freitag (20. März) verschafften sich Einbrecher zwischen 19.30 Uhr und 22.20 Uhr gewaltsam Zutritt in ein an der Kreuzgracht gelegenes Einfamilienhaus und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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  • 23.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Geldbörse aus Wagen entwendet

    Geilenkirchen (ots) - Unbekannte schlugen auf der Herzog-Wilhelm-Straße zwischen dem 21. März (Samstag), 23 Uhr, und dem 22. März (Sonntag), 16 Uhr, die Seitenscheibe eines Wagens ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Geldbörse. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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