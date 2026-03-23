POL-HS: Werkzeuge aus Kellerraum gestohlen
Hückelhoven-Ratheim (ots)
Mehrere Werkzeuge stahlen unbekannte Personen, nachdem sie in der Hans-Sachs-Straße gewaltsam in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses eingedrungen waren. Die Tat ereignete sich zwischen dem 20. März (Freitag), 19 Uhr, und dem 21. März (Samstag), 10 Uhr.
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