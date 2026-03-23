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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse aus Wagen entwendet

Geilenkirchen (ots)

Unbekannte schlugen auf der Herzog-Wilhelm-Straße zwischen dem 21. März (Samstag), 23 Uhr, und dem 22. März (Sonntag), 16 Uhr, die Seitenscheibe eines Wagens ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Geldbörse.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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