POL-HS: Geldbörse aus Wagen entwendet
Geilenkirchen (ots)
Unbekannte schlugen auf der Herzog-Wilhelm-Straße zwischen dem 21. März (Samstag), 23 Uhr, und dem 22. März (Sonntag), 16 Uhr, die Seitenscheibe eines Wagens ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Geldbörse.
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