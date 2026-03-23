POL-HS: Geldbörse aus Wagen entwendet

Selfkant-Höngen (ots) - Am Freitagabend (20. März) kam es auf der L 228 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 61 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Pedelec gegen 22.40 Uhr auf dem Geh- und Radweg der L 228 zwischen der B 56n und Tüddern, als er mit einem 16-Jährigen zusammenstieß, der den Weg in gleicher Richtung gehend als Fußgänger nutzte. Durch die Kollision stürzten beide ...

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