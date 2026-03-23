PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradfahrer kollidiert mit Fußgänger

Selfkant-Höngen (ots)

Am Freitagabend (20. März) kam es auf der L 228 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 61 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Pedelec gegen 22.40 Uhr auf dem Geh- und Radweg der L 228 zwischen der B 56n und Tüddern, als er mit einem 16-Jährigen zusammenstieß, der den Weg in gleicher Richtung gehend als Fußgänger nutzte. Durch die Kollision stürzten beide zu Boden. Der Jugendliche blieb unverletzt. Der Pedelecfahrer hingegen zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden musste.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Pkw-Fahrerin fährt Radfahrerin an und flüchtet / Zeugensuche

    Geilenkirchen-Beeck (ots) - Am vergangenen Freitag (20. März) ereignete sich auf der Professor-Schröder-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 27 Jahre alte Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die Geilenkirchenerin war mit ihrem Rad gegen 16.30 Uhr auf besagter Straße aus Richtung Würm kommend in Fahrtrichtung Beeck unterwegs, als ihr laut eigener Angaben in Höhe ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Brand eines Altkleidercontainers

    Übach-Palenberg-Übach (ots) - Am Donnerstagabend (19. März) geriet aus bislang ungeklärter Ursache gegen 20.15 Uhr ein auf der Friedensstraße aufgestellter Altkleidercontainer in Brand. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei prüft nun die Hintergründe des Feuers. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Motorradfahrer bei Abbiegevorgang schwer verletzt

    Selfkant-Saeffelen (ots) - Ein 67 Jahre alter Motorradfahrer erlitt am 19. März (Donnerstag) bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Der Mönchengladbacher war mit seinem Krad gegen 13.45 Uhr auf der Selfkantstraße aus Richtung Heinsberg kommend in Fahrtrichtung Höngen unterwegs. Zur selben Zeit bog ein ihm entgegenkommender Pkw, der von einem 63 Jahre alten Niederländer gelenkt wurde, nach links auf ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren