Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradfahrer kollidiert mit Fußgänger

Selfkant-Höngen (ots)

Am Freitagabend (20. März) kam es auf der L 228 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 61 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Pedelec gegen 22.40 Uhr auf dem Geh- und Radweg der L 228 zwischen der B 56n und Tüddern, als er mit einem 16-Jährigen zusammenstieß, der den Weg in gleicher Richtung gehend als Fußgänger nutzte. Durch die Kollision stürzten beide zu Boden. Der Jugendliche blieb unverletzt. Der Pedelecfahrer hingegen zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden musste.

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