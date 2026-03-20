POL-HS: Brand eines Altkleidercontainers

Selfkant-Saeffelen (ots) - Ein 67 Jahre alter Motorradfahrer erlitt am 19. März (Donnerstag) bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Der Mönchengladbacher war mit seinem Krad gegen 13.45 Uhr auf der Selfkantstraße aus Richtung Heinsberg kommend in Fahrtrichtung Höngen unterwegs. Zur selben Zeit bog ein ihm entgegenkommender Pkw, der von einem 63 Jahre alten Niederländer gelenkt wurde, nach links auf ein ...

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