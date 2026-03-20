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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand eines Altkleidercontainers

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Am Donnerstagabend (19. März) geriet aus bislang ungeklärter Ursache gegen 20.15 Uhr ein auf der Friedensstraße aufgestellter Altkleidercontainer in Brand. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei prüft nun die Hintergründe des Feuers.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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