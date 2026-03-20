POL-HS: Brand eines Altkleidercontainers
Übach-Palenberg-Übach (ots)
Am Donnerstagabend (19. März) geriet aus bislang ungeklärter Ursache gegen 20.15 Uhr ein auf der Friedensstraße aufgestellter Altkleidercontainer in Brand. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei prüft nun die Hintergründe des Feuers.
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