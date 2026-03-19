POL-HS: Auto gewaltsam geöffnet
Übach-Palenberg-Frelenberg (ots)
Im Fasanenweg schlugen Unbekannte eine Scheibe eines Autos ein, machten jedoch scheinbar keine Beute. Die Tat ereignete sich zwischen dem 17. März (Dienstag), 21 Uhr und dem 18. März (Mittwoch), 7.30 Uhr.
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