PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Auto gewaltsam geöffnet

Übach-Palenberg-Frelenberg (ots)

Im Fasanenweg schlugen Unbekannte eine Scheibe eines Autos ein, machten jedoch scheinbar keine Beute. Die Tat ereignete sich zwischen dem 17. März (Dienstag), 21 Uhr und dem 18. März (Mittwoch), 7.30 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Tageswohnungseinbruch

    Geilenkirchen (ots) - Einbrecher drangen am Mittwoch (18. März) zwischen 9 Uhr und 14 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Ersten Ermittlungen zufolge wurde allerdings nichts gestohlen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 12:30

    POL-HS: Auto mit unbekanntem Gegenstand beschossen

    Erkelenz (ots) - Am vergangenen Freitag (13. März) war eine 41-jährige Mönchengladbacherin mit ihrem Pkw auf der Antwerpener Straße aus Richtung Hückelhoven kommend in Fahrtrichtung Erkelenz unterwegs, als sie gegen 19 Uhr auf Höhe der am Kaufland befindlichen Ampel anhalten musste und drei laute Geräusche am Fahrzeug wahrnahm. Mehrere Tage später stellte sie dann an ihrem Wagen drei Dellen fest. Vermutlich hatten ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Restaurant

    Wegberg-Merbeck (ots) - In der Nacht zu Dienstag (17. März) drangen Einbrecher gegen 04.20 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten eines an der Arsbecker Straße gelegenen Restaurants ein. Ob sie auf der Suche nach Diebesgut erfolgreich waren, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren