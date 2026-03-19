POL-HS: Auto gewaltsam geöffnet

Erkelenz (ots) - Am vergangenen Freitag (13. März) war eine 41-jährige Mönchengladbacherin mit ihrem Pkw auf der Antwerpener Straße aus Richtung Hückelhoven kommend in Fahrtrichtung Erkelenz unterwegs, als sie gegen 19 Uhr auf Höhe der am Kaufland befindlichen Ampel anhalten musste und drei laute Geräusche am Fahrzeug wahrnahm. Mehrere Tage später stellte sie dann an ihrem Wagen drei Dellen fest. Vermutlich hatten ...

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