POL-HS: Tageswohnungseinbruch
Geilenkirchen (ots)
Einbrecher drangen am Mittwoch (18. März) zwischen 9 Uhr und 14 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Ersten Ermittlungen zufolge wurde allerdings nichts gestohlen.
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