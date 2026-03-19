Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Auto mit unbekanntem Gegenstand beschossen

Erkelenz (ots)

Am vergangenen Freitag (13. März) war eine 41-jährige Mönchengladbacherin mit ihrem Pkw auf der Antwerpener Straße aus Richtung Hückelhoven kommend in Fahrtrichtung Erkelenz unterwegs, als sie gegen 19 Uhr auf Höhe der am Kaufland befindlichen Ampel anhalten musste und drei laute Geräusche am Fahrzeug wahrnahm.

Mehrere Tage später stellte sie dann an ihrem Wagen drei Dellen fest. Vermutlich hatten Unbekannte das Auto an der Ampel mit einem unbekannten Gegenstand beschossen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell