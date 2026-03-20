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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrer bei Abbiegevorgang schwer verletzt

Selfkant-Saeffelen (ots)

Ein 67 Jahre alter Motorradfahrer erlitt am 19. März (Donnerstag) bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Der Mönchengladbacher war mit seinem Krad gegen 13.45 Uhr auf der Selfkantstraße aus Richtung Heinsberg kommend in Fahrtrichtung Höngen unterwegs. Zur selben Zeit bog ein ihm entgegenkommender Pkw, der von einem 63 Jahre alten Niederländer gelenkt wurde, nach links auf ein Tankstellengelände ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Der Biker stürzte auf die Fahrbahn und musste auf Grund seiner Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Auto und das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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