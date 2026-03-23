Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw-Fahrerin fährt Radfahrerin an und flüchtet

Zeugensuche

Geilenkirchen-Beeck (ots)

Am vergangenen Freitag (20. März) ereignete sich auf der Professor-Schröder-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 27 Jahre alte Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die Geilenkirchenerin war mit ihrem Rad gegen 16.30 Uhr auf besagter Straße aus Richtung Würm kommend in Fahrtrichtung Beeck unterwegs, als ihr laut eigener Angaben in Höhe vom Immendorfer Fließ ein Pkw entgegenkam, der mit zwei Frauen besetzt war. Der Wagen, bei dem es sich um einen Kleinwagen der Marke Volkswagen, möglicherweise ein Lupo oder Fox, gehandelt haben soll, bog nach links auf einen Feldweg ab und berührte dabei die Radfahrerin, die dadurch zu Fall kam. Der Wagen entfernte sich Richtung Würm. Die Fahrerin soll etwa 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein und hatte blonde Haare. Die Polizei sucht nun das beschriebene Fahrzeug sowie die flüchtige Fahrerin. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

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