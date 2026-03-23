POL-HS: Teleskoplader entwendet
Waldfeucht (ots)
Aus dem Stall eines an der Hellstraße gelegenen landwirtschaftlichen Betriebes entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag (21. März) einen Teleskoplader, der später in einem nahegelegenen Feld wieder aufgefunden wurde.
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