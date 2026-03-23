POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots) - Am Freitag (20. März) verschafften sich Einbrecher zwischen 19.30 Uhr und 22.20 Uhr gewaltsam Zutritt in ein an der Kreuzgracht gelegenes Einfamilienhaus und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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