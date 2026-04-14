Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Zeugen gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Pfarrer-Reukes-Straße;

Unfallzeit: 11.04.2026, 13.10 Uhr;

Am vergangenen Samstag kam es gegen 13.10 Uhr im Kreisverkehr Zollstraße / Pfarrer-Reukes-Straße / Losserstraße in Gronau zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 12-jähriger Junge sowie seine Schwester mit ihren Pedelecs den Radweg der Zollstraße in Fahrtrichtung Bahnhof. Im Bereich des Kreisverkehrs beabsichtigten sie, ihre Fahrt in gleicher Richtung fortzusetzen. Zeitgleich näherte sich ein bislang unbekannter Radfahrer aus der Pfarrer-Reukes-Straße und fuhr aus Sicht der Beteiligten auf der falschen Straßenseite. Es kam zum Zusammenstoß mit dem vorausfahrenden Jungen, der infolgedessen stürzte und sich verletzte. Der unbekannte Radfahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der flüchtige Radfahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 12 bis 13 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,80 cm groß, kurze braune Haare, unterwegs auf einem schwarzen Fahrrad

Die Polizei bittet den beschriebenen Radfahrer sowie weitere mögliche Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Gronau, Tel. (02562) 9260 zu melden. (pl)

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