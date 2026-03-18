Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Service: Warum fahndet die Polizei erst so spät mit Fotos nach einem Täter?

Krefeld (ots)

Erst Wochen oder Monate nach einer Tat starten wir plötzlich eine öffentliche Fahndung mit Fotos vom Täter. Warum zeigen wir sie nicht schon früher?

Weil wir nicht dürfen. Bevor wir mit Fotos in der Öffentlichkeit nach jemandem suchen können, müssen erst alle anderen Möglichkeiten erfolglos ausgeschöpft sein. Man darf nicht vergessen, dass viele Gesuchte in diesem Stadium erst einmal keine Täter, sondern nur Verdächtige sind - und möglicherweise unschuldig. Bevor wir also jemanden öffentlich anprangern, suchen wir erst mit anderen Methoden nach ihm.

Das bedeutet übrigens nicht, dass wir die Fotos in der Zwischenzeit nicht nutzen. Zunächst einmal schauen die für den Fall zuständen Kollegen von der Kripo, ob sie die Person kennen. Ist dies nicht der Fall, starten wir eine interne Fahndung: Das bedeutet, dass alle unsere Kollegen das Foto des Verdächtigen bekommen und nach ihm Ausschau halten. Erst wenn dies und auch alle anderen Ermittlungsansätze ausgereizt sind, erlaubt uns der Gesetzgeber, das Foto öffentlich zu machen. Dafür benötigen wir dann einen richterlichen Beschluss: Bei schweren Straftaten wie zum Beispiel Tötungsdelikten geht dies natürlich besonders schnell.

Oft ist diese Vorgehensweise auch in unserem eigenen Interesse: Manchmal kommen wir an einen Täter leichter heran, wenn er sich nicht darüber im Klaren ist, dass wir wissen, wie er aussieht. Oder dass wir überhaupt nach ihm suchen. Wenn wir aber eine öffentliche Fahndung starten, informieren wir damit nicht nur die Öffentlichkeit, sondern immer auch den Täter selbst.

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