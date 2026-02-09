Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Bäckerei in der Kreuzensteinstraße (06./08.02.2026)

Singen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag ist ein Unbekannter in eine Bäckerei in der Kreuzensteinstraße eingebrochen. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen, wo er anschließend Bargeld entwendete.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Bäckerei "Künz" beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell