Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, A 81

Lkr. Rottweil) 57-jähriger betrunkener Autofahrer fährt vor den Augen der Polizei gegen eine Mauer (08.02.2026)

Rottweil (ots)

Obwohl die Polizei einen betrunkenen Autofahrer bereits angesprochen hatte, ist dieser am frühen Sonntagmorgen erneut in sein Auto gestiegen und gegen eine Mauer gefahren.

Der 57-jährige Mann war zunächst gegen 4 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Villingen-Schwenningen und Rottweil unterwegs. Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise verständigte ein Zeuge die Polizei. Die Beamten konnten den Autofahrer schließlich an der Halteranschrift in Rottweil antreffen, als dieser mit seinem Volvo in die Tiefgarage fuhr. Die Polizisten sprachen den Fahrer nach dem Aussteigen durch das geschlossene Tiefgaragentor an. Dieser reagierte jedoch nicht, stieg erneut in sein Auto ein und kollidierte beim Einparken mit der Mauer der Parkbucht.

Erst an der Wohnung konnten die Beamten schließlich Kontakt zu dem Mann aufnehmen. Dabei stellten sie schnell Anhaltspunkte für einen Alkoholeinfluss fest. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte mit etwa 1,4 Promille den Verdacht. Neben einer Blutprobe musste der 57-Jährige auch seinen Führerschein abgeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell