POL-KN: (Königsheim

Lkr. Tuttlingen) Verkehrsunfallflucht mit etwa 4.000 Euro Sachschaden: Polizei bittet um Hinweise (08.02.2026)

Königsheim (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es im Umfeld eines Narrentreffens auf einem eingerichteten Behelfsparkplatz an der Landesstraße 443 zwischen Ortsende und Sportplatz gekommen.

Im Zeitraum zwischen Samstag, 13:00 Uhr, und Sonntag, 16:45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes, mutmaßlich gelbes Fahrzeug einen geparkten VW am hinteren rechten Kotflügel. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 93180, entgegen.

