Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsheim
Lkr. Tuttlingen) Unbekannter versprüht Reizstoff: Polizei bittet um Hinweise (08.02.2026)

Königsheim (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Angriff mit einem Reizstoff am frühen Sonntagmorgen im Umfeld einer Fasnachtsveranstaltung.

Gegen 2:15 Uhr griff ein Unbekannter drei 21-jährige Geschädigte vor dem Festzelt in der Hauptstraße mit einem unbekannten Reizstoff an. Der Täter befand sich hierbei in Begleitung von drei bis vier weiteren Personen, die als Bundeswehrsoldaten verkleidet waren. Nach dem Kontakt mit dem Reizstoff klagten die Geschädigten über Atemwegsbeschwerden sowie brennende Augen. Eine weitergehende medizinische Versorgung war nicht erforderlich.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 93180 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

