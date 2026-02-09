Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) Unbekannte überfallen 32-Jährigen: Polizei bittet um Hinweise (08.02.2026)

Oberndorf (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Raub am frühen Sonntagmorgen in der Kirchtorstraße. Ein 32-jähriger Mann gab an, dass ihm gegen 4 Uhr drei unbekannte Personen nach dem Verlassen einer Gaststätte gefolgt seien. Die Täter hätten den Geschädigten unvermittelt angegriffen und ihm Bargeld entwendet. Anschließend seien die Unbekannten in Richtung Mauserstraße geflüchtet. Der 32-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Rottweil unter Tel. 0741 4770 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell