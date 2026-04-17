Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim/Lorsch: Kontrolle des ÖPNV/Elf von zwanzig Bussen ohne Beanstandung

Heppenheim/Lorsch (ots)

Am Donnerstag (16.04.) kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen, in Zusammenarbeit mit der Abteilung ÖPNV & Mobilität des Kreises Bergstraße, am Bahnhof in Lorsch und in Heppenheim Kontrollen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durch. Insgesamt wurden 20 Linienbusse einschließlich ihrer Fahrer genauer unter die Lupe genommen. 11 Busse konnten die Kontrolle ohne jegliche Beanstandung wieder verlassen.

Bei drei Linienbussen funktionierten die Ziel- und Streckenschilder nicht. Fahrgäste konnten daher nicht erkennen, um welche Linie es sich konkret handelt und welchen Zielort bzw. welche Zielhaltestelle der Bus anfährt. Während der Maßnahmen wurden die Ordnungshüter von einem Passanten angesprochen, welcher äußerte, dass er gar nicht wisse, wo er einsteigen soll.

Bei einem Linienbus wurde festgestellt, dass der Sicherheitsschalter der Motorhaube mittels Kabelbindern manipuliert wurde. Dieser Sensor dient insbesondere der Arbeitssicherheit und erkennt, ob eine Motorhaube geöffnet oder geschlossen ist. Im geöffneten Zustand gibt er ein entsprechendes Signal an die Fahrzeugelektronik ab, wodurch ein Start des Motors verhindert wird. So soll bei Arbeiten am Motor ein ungewollter Start ausgeschlossen werden. Weiterhin wurden an diesem Linienbus ein Riss am Zielschild und eine lose, herabhängende Kennzeichenbeleuchtung festgestellt. Neben einer Mitteilung an die Berufsgenossenschaft, wurde das Busunternehmen von der Polizei aufgefordert, die Mängel umgehend zu beseitigen.

Bei den Überprüfungen zweier weiterer Busse konnten die Fahrer nicht alle erforderlichen Ausrüstungsgegenstände vorzeigen. Konkret fehlten das Erste-Hilfe-Material und ein Unterlegkeil. Bei der erneuten Rückkehr der Fahrer zur Haltestelle zeigten diese die Gegenstände anschließend vor. Die Sachen hatten sich vermutlich im Bus befunden. Man wusste nur nicht, wo sie deponiert waren. Beide Fahrer wurden zur Optimierung ihrer Abfahrtskontrolle ermahnt. Von einer Ahndung wurde abgesehen. Ansonsten wurden noch zwei Feuerlöscher, deren Prüffrist überschritten war, und ein Fahrer, welcher seinen Führerschein sowie den Qualifizierungsnachweis nicht mit sich führte, beanstandet.

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