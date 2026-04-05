PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: PKW auf Radweg festgefahren - aufwendige Bergung auf der B41

Bärenbach (ots)

Am 05.04. gegen 14:15 Uhr kam es auf der B41 zwischen Bärenbach und Fischbach zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Eine 75-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Birkenfeld befuhr mit ihrem PKW verbotswidrig den parallel zur Bundesstraße verlaufenden Radweg. Aufgrund der geringen Breite des Weges geriet das Fahrzeugzeug zwischen ein Geländer und eine Leitplanke und blieb dort stecken. Zur Bergung des Fahrzeugs wurde die Feuerwehr und die Straßenmeisterei Kirn hinzugezogen. Durch die eingesetzten Kräfte musste die Leitplanke teilweise demontiert werden, um das Fahrzeug freizubekommen und die Fahrerin zu befreien. Anschließend wurde der PKW mittels Kran eines Abschleppdienstes geborgen. Die Fahrzeugführerin blieb bei dem Vorfall unverletzt. Während der Bergungsarbeiten war die B41 für etwa zwei Stunden nur einspurig befahrbar. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Radwege nicht ohne Grund ausschließlich für den Radverkehr vorgesehen sind und nicht mit Kraftfahrzeugen befahren werden dürfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Alle Meldungen Alle
  • 31.03.2026 – 20:25

    POL-PIKIR: Achtung Betrug - "Dachhaie" - Polizei rät zur Vorsicht

    Kirn (ots) - In den vergangenen Wochen wurden der Polizei vermehrt Fälle einer betrügerischen Vorgehensweise durch sogenannte "Dachhaie" gemeldet. Die Täter geben sich als Handwerker aus und bieten Hauseigentümern vermeintlich dringend notwendige Dachreparaturen an - oftmals zu überhöhten Preisen und in mangelhafter Ausführung. Die Betrüger treten häufig ...

    mehr
  • 29.03.2026 – 20:28

    POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht in Bergen - Zeugen gesucht!

    Bergen (ots) - Im Zeitraum von Samstag, den 21.03.2026, 18:00 Uhr bis Donnerstag, den 26.03.2026, 17:00 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich "Kirnsulzbacher Weg" / "Am Hasenhübel" in Bergen eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde durch ein bis dato unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Rangieren, ein Gartenzaun beschädigt. Anhand der vor Ort festgestellten Spuren handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 14:56

    POL-PIKIR: Sonderkontrolltag "Kindersicherung im Straßenverkehr"

    Kirn (ots) - Die Polizeiinspektion Kirn führte am Freitag, den 27.03.2026, erneut einen Sonderkontrolltag zur Kindersicherung im Straßenverkehr durch. Leider ist in der Vergangenheit immer wieder aufgefallen, dass einige Eltern die Sicherheit ihrer Kinder im Straßenverkehr nicht ernst genug nehmen. Ziel der eingesetzten Beamten war es daher, die Verkehrsteilnehmer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren