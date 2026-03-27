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Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sonderkontrolltag "Kindersicherung im Straßenverkehr"

Kirn (ots)

Die Polizeiinspektion Kirn führte am Freitag, den 27.03.2026, erneut einen Sonderkontrolltag zur Kindersicherung im Straßenverkehr durch. Leider ist in der Vergangenheit immer wieder aufgefallen, dass einige Eltern die Sicherheit ihrer Kinder im Straßenverkehr nicht ernst genug nehmen. Ziel der eingesetzten Beamten war es daher, die Verkehrsteilnehmer dahingehend zu sensibilisieren. Auch an diesem Kontrolltag wurden wieder mehrere Kinder ohne angelegten Sicherheitsgurt im Auto zur Schule oder in die Kita befördert. Da es bei unzureichender Sicherung auch bei Unfällen oder Bremsvorgängen mit niedrigen Geschwindigkeiten zu schwerwiegenden Verletzungen kommen kann, bittet die Polizei Kirn um mehr Achtsamkeit.

Bitte achten Sie darauf, dass ihre Kinder in einem geeigneten Kindersitz / einer geeigneten Sitzerhöhung und mit korrekt angelegtem Sicherheitsgurt befördert werden. Sicherheitsgurte, die unter dem Arm oder hinter dem Rücken entlang geführt werden, erfüllen im Ernstfall nicht ihren Zweck. Auch Zeitdruck sollte keine Ausrede für eine mangelhafte Sicherung sein.

Bedenken Sie bitte Folgendes:

   - dicke Winterjacken schränken die Funktion des Sicherheitsgurtes 
     ein, es empfiehlt sich bei kälteren Temperaturen eine Decke zu 
     benutzten
   - rückwärtsgerichtete Kindersitze sind für die ersten Lebensjahre 
     sicherer, sie schützen Kleinkinder deutlich besser im Falle 
     eines Unfalls oder einer Vollbremsung
   - für die folgenden Jahre sollte ein Kindersitz mit Rückenlehne 
     und Kopfstütze verwendet werden, um ihr Kind auch bei einem 
     seitlichen Aufprall besser zu schützen
   - erst ab einem Alter von 12 Jahren oder einer Größe von 1,50 
     Meter darf auf einen Kindersitz verzichtet werden. Bis dahin 
     besteht die Kindersitzpflicht!
   - falls sie Sitzerhöhungen nutzen überprüfen Sie, ob die 
     Größenangabe und Gewichtsklasse zu ihrem Kind passt

Bei Fragen oder Unsicherheiten melden sie sich gerne bei der Polizeiinspektion Kirn oder sprechen sie unsere Kontrollkräfte an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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