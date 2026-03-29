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Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht in Bergen - Zeugen gesucht!

Bergen (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 21.03.2026, 18:00 Uhr bis Donnerstag, den 26.03.2026, 17:00 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich "Kirnsulzbacher Weg" / "Am Hasenhübel" in Bergen eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde durch ein bis dato unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Rangieren, ein Gartenzaun beschädigt.

Anhand der vor Ort festgestellten Spuren handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Mercedes, vermutlich einen Transporter oder einen LKW. Dieser dürfte ebenfalls nicht unerheblich beschädigt sein.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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