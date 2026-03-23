POL-PIKIR: Sachbeschädigung an Dienst-KFZ der Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan
Bad Sobernheim (ots)
Am Freitag, den 20.03.2026, um 19:30 Uhr, wurde auf dem Dienstparkplatz der VGV Nahe-Glan, Bad Sobernheim, Bahnhofstraße 6, durch ein streitendes Pärchen die rechte Rückleuchte des Dienst-KFZ durch einen Gegenstand beschädigt. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Kirn unter der Telefonnummer 06752 - 1560 zu melden.
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Telefon: 06752 156-0
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