Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung an Verkehrsspiegel

Kirn (ots)

In der Zeit vom 19. bis 20.03.2026 wurde in Kirn im Lohweg, in Höhe des Kurvenbereichs unterhalb der B41 Unterführung, ein Verkehrsspiegel beschädigt. Aufgrund der Gesamtumstände muss davon ausgegangen werden, dass der Spiegel mutwillig beschädigt wurde. Zeugen werden gebeten etwaige Beobachtungen unter 06752-1560 der Polizeiinspektion in Kirn oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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