Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 für den Bereich der Polizeiinspektion Kirn

Dienstgebiet PI Kirn (ots)

Insgesamt haben sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Kirn (PI Kirn) im Laufe des vergangenen Jahres 1.720 Straftaten ereignet. Damit ist die Zahl der registrierten Straftaten im Vergleich zum Vorjahr nahezu identisch geblieben (2024: 1.722 Fälle).

Die Statistik bestätigt damit insgesamt eine stabile Sicherheitslage im Zuständigkeitsbereich der PI Kirn, in dem rund 40.000 Einwohnerinnen und Einwohner auf einer Fläche von etwa 344 Quadratkilometern leben. Diese verteilen sich auf die Ortschaften der Verbandsgemeinde (VG) Kirner Land, die zum Kreis Bad Kreuznach gehörenden Ortschaften der VG Nahe-Glan sowie die Ortschaften Schmidthachenbach, Bergen, Berschweiler bei Kirn, Griebelschied und Sonnschied aus der VG Herrstein-Rhaunen.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass sogenannte Verkehrsstraftaten in dieser Statistik nicht erfasst werden, jedoch keinen unerheblichen Anteil an der polizeilichen Arbeit ausmachen.

Anstieg der Aufklärungsquote

Die Entwicklung der Aufklärungsquote ist positiv: Im Jahr 2025 lag diese bei 71,6 Prozent und ist damit gegenüber dem Vorjahr (70,3 Prozent) erneut gestiegen. Damit bewegt sich die PI Kirn weiterhin auf einem sehr guten Niveau und liegt insgesamt über dem Landesdurchschnitt. Die hohe Quote spiegelt das engagierte und professionelle Arbeiten der Polizeibeamtinnen und -beamten sowie die effektive Zusammenarbeit mit anderen Behörden wider.

Ansteigende Zahl an Rohheitsdelikten

Im Bereich der sogenannten Rohheitsdelikte - hierzu zählen unter anderem Körperverletzungsdelikte, Bedrohungen oder Nötigungen - wurden 481 Fälle registriert (Vorjahr: 390). Die Aufklärungsquote liegt in diesem Deliktsfeld mit 93,1 Prozent weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass sich Tatverdächtige und Geschädigte häufig persönlich bekannt sind. Insbesondere Alkohol - oder Betäubungsmittelkonsum sowie gruppendynamische Effekte sind hier als begünstigende Faktoren für das Auftreten solcher Straftaten festzustellen.

Diebstahlsdelikte bewegen sich weiterhin auf ähnlichem Niveau

Die Zahl der registrierten Diebstähle im Bereich der Eigentumskriminalität hat sich im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. "Diebstähle ohne erschwerende Umstände" wurden in 243 Fällen erfasst (Vorjahr: 255) und waren somit leicht rückgängig. Bei den "Diebstählen mit erschwerenden Umständen" blieb die Fallzahl weitestgehend stabil: Hier wurden 108 Fälle registriert, im Vergleich zu 105 Fällen im Jahr zuvor. Von sogenannten erschwerenden Umständen spricht man, wenn sich der Täter nicht ohne größeren Aufwand, unter anderem durch Einsteigen in ein Objekt oder der Überwindung einer Sicherung gegen Diebstahl, einer Sache bemächtigt.

Im Zusammenhang mit Wohnungseinbrüchen macht die Polizei besonders auf ihre Präventionsangebote aufmerksam. Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Kirn wurden im Jahr 2025 insgesamt 46 entsprechende Delikte festgestellt, was im Vergleich zum Jahr 2024 mit 40 Fällen einen leichten Anstieg bedeutet.

Zusammensetzung der Tatverdächtigen

Im Laufe des Jahres 2025 konnten 921 tatverdächtige Personen ermittelt werden. Darunter befanden sich 689 Männer und 232 Frauen. Der größte Anteil der Tatverdächtigen entfällt auf Erwachsene mit 680 Personen. Darüber hinaus wurden 43 Kinder, 131 Jugendliche und 67 Heranwachsende als Tatverdächtige erfasst.

Gemeinsamer Beitrag zur Sicherheit

Die Polizeiinspektion Kirn bewertet die aktuelle Entwicklung insgesamt positiv. Die konsequente Polizeiarbeit sowie die enge Kooperation mit den Verwaltungen, Kommunen, verschiedensten Einrichtungen und der Bevölkerung tragen sichtbar zur Sicherheitslage bei. Ein besonderer Dank richtet sich daher an alle Bürgerinnen und Bürger, die durch ihre Aufmerksamkeit, Hinweise und Zusammenarbeit dabei helfen, Straftaten aufzuklären und so zur Sicherheit der Region beitragen.

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