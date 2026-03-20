Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Transporterfahrer nach Unfall geflüchtet

Norden - Flucht nach Parkplatzunfall

Norden - Pedelec-Fahrer gestürzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Transporterfahrer nach Unfall geflüchtet

Ein Transporterfahrer ist am Donnerstag nach einem Verkehrsunfall in Aurich geflüchtet. Gegen 17.30 Uhr fuhr der bislang Unbekannte auf der Großen Mühlenwallstraße und überquerte die Kreuzung am Fischteichweg in Richtung Leer. Auf der Leerer Landstraße stieß er im Vorbeifahren gegen den Seitenspiegel eines verkehrsbedingt haltenden blauen VW. Der Transporterfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Leer unerlaubt fort. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Flucht nach Parkplatzunfall

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Norden hat sich am Mittwoch eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte zwischen 11 Uhr und 12.30 Uhr vor einem Lebensmittelmarkt in der Gewerbestraße einen grauschwarzen VW T-Roc an der Fahrerseite. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Er soll einen weißen Pkw gefahren haben. Die Polizei bittet unter 04931 9210 um Hinweise.

Norden - Pedelec-Fahrer gestürzt

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag im Burggraben in Norden ereignet hat. Gegen 18.25 Uhr fuhr ein 80-jähriger Mann mit seinem Pedelec in Richtung stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 9 stürzte er aus noch unbekannter Ursache und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Geschehen machen können, werden gebeten, sich unter 04931 9210 zu melden.

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