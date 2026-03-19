Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Schwerer Verkehrsunfall

Stedesdorf - Weiterfahrt untersagt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Schwerer Verkehrsunfall

In Wittmund hat es am Donnerstagmorgen einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr gegen 7.15 Uhr ein 63 Jahre alter Autofahrer von seinem Grundstück auf die Straße Hohefeld. Er übersah dabei einen 16-jährigen Kradfahrer, der in Richtung Müggenkrug unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich der 16-Jährige schwere Verletzungen zuzog. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Bereich des Unfalls war für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise vollgesperrt.

Stedesdorf - Weiterfahrt untersagt

Polizeibeamte in Stedesdorf haben am Mittwoch den Fahrer eines Kleinkraftrades angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug technisch verändert worden war und dadurch eine deutlich höhere Geschwindigkeit als zulässig erreichte. Da der 16-jährige Fahrer lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung war, war er nicht berechtigt, das veränderte Fahrzeug zu führen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem wurde ein entsprechendes Verfahren gegen den Jugendlichen eingeleitet.

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