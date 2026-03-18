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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Leezdorf - Diebstahl aus Pizzeria
Aurich - Lack zerkratzt
Halbemond - Blockhütte beschädigt
Norden - Reifen zerstochen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Leezdorf - Diebstahl aus Pizzeria

Unbekannte Täter sind in Leezdorf in eine Pizzeria eingestiegen. Die Täter verschafften sich unerlaubt Zutritt zu dem Gebäude in der Straße Am Sandkasten. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 22.30 Uhr, und Dienstag, 16.30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Lack zerkratzt

Am Freitag haben unbekannte Täter ein Auto in Aurich beschädigt. Die Täter zerkratzten auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Wallinghausener Straße, zwischen 6 Uhr und 14 Uhr, den Lack eines schwarzen VW Polo. Zeugen werden gebeten, sich unter 04941 606215 bei der Polizei zu melden.

Halbemond - Blockhütte beschädigt

In Halbemond ist in den letzten Tagen eine Blockhütte beschädigt worden. Unbekannte Täter zerstörten auf einem Grundstück in der Straße Wilder Weg mehrere Fenster der Hütte. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Norden unter 04931 9210.

Norden - Reifen zerstochen

Nach einer Sachbeschädigung in Norden sucht die Polizei Zeugen. Am vergangenen Dienstagabend schlitze in der Bahnhofstraße ein derzeit unbekannter Täter die Reifen eines schwarzen Herrenrads der Marke Shimano auf. Die Tat ereignete sich zwischen 19.10 Uhr und 19.50 Uhr. Hinweisgeber können sich unter 04931 9210 an die Polizei Norden wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941/606-114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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