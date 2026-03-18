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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Schuppen in Brand geraten

Landkreis Wittmund (ots)

Brandgeschehen

Friedeburg - Schuppen in Brand geraten

Im Friedeburger Ortsteil Reepsholt ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet im Steenweg, gegen 20.50 Uhr, ein Holzschuppen in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Einfamilienhaus verhindern. Der Schuppen wurde komplett zerstört. Im Zuge von Löscharbeiten erlitten zwei Hausbewohner eine leichte Rauchgasintoxikation. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941/606-114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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