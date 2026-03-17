Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Eternitplatten in der Natur entsorgt

Norderney - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Eternitplatten in der Natur entsorgt

In Ihlow wurden Eternitplatten in der Natur entsorgt. Im Kuseweg legten bislang Unbekannte in 13 asbesthaltige Eternitplatten ab und entsorgten sie dort unerlaubt. Die Platten hatten jeweils eine Größe von etwa 80 mal 150 Zentimeter. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Anfang Februar bis Mitte März und kann derzeit nicht genauer eingegrenzt werden. Hinweise auf einen Verursacher oder die Herkunft der Platten nimmt die Polizei unter 04929 9178515 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norderney - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es in der vergangenen Woche auf Norderney. Zwischen Sonntag, 8. März, und Sonntag, 15. März, touchierte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug auf dem Dauer-Parkplatz C in der Mühlenstraße einen grauen Opel Grandland. Der Wagen wurde an der Beifahrerseite und im Dachholm beschädigt. Der Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04932 92980 entgegen.

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