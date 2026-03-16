Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Sachbeschädigung

Marienhafe - Auto zerkratzt

Aurich - Außenspiegel beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Sachbeschädigung

Zu einem Fall von Vandalismus kam es am Wochenende in der Ilexstraße in Wiesmoor. Unbekannte beschädigten zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, eine Verglasung auf dem Gelände einer Tankstelle und leerten einen Feuerlöscher. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Marienhafe - Auto zerkratzt

Am vorvergangenen Wochenende haben Unbekannte auf einem Parkplatz in Marienhafe ein Auto zerkratzt. Zwischen 16 Uhr und 16.15 Uhr beschädigten die Täter vor einem Drogeriemarkt die Motorhaube und Fahrerseite eines grauen VW Taigo. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt die Polizeistation Marienhafe unter 04934 910590 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Außenspiegel beschädigt

In der Straße Achteck in Aurich hat sich am Wochenende eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, auf Höhe der Hausnummer 1 im Vorbeifahren einen grauen Citroen C3. Der Außenspiegel des Citroen wurde dabei zerstört. Eine unbekannte Person legte die Kappe des Seitenspiegels später vor der Haustür der Fahrzeughalterin ab. Zeugen, die zu dem Sachverhalt nähere Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

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