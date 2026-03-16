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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg/Marx - Reifen in der Natur entsorgt

POL-AUR: Friedeburg/Marx - Reifen in der Natur entsorgt
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Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg/Marx - Reifen in der Natur entsorgt

In der Gemeinde Friedeburg wurden unerlaubt alte Reifen in der Natur entsorgt. Im Zeitraum zwischen Samstag, 7. März, und Mittwoch, 11. März, legten bislang Unbekannte diverse Altreifen in einem Straßengraben an der Marxer Hauptstraße (B 437) im Ortsteil Marx-Barge ab. An den Reifen haftete zum Teil weiße Farbe. Hinweise auf die Verursacher oder die Herkunft der Reifen nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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