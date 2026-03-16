Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Friedeburg/Marx - Reifen in der Natur entsorgt
Landkreis Wittmund (ots)
Kriminalitätsgeschehen
Friedeburg/Marx - Reifen in der Natur entsorgt
In der Gemeinde Friedeburg wurden unerlaubt alte Reifen in der Natur entsorgt. Im Zeitraum zwischen Samstag, 7. März, und Mittwoch, 11. März, legten bislang Unbekannte diverse Altreifen in einem Straßengraben an der Marxer Hauptstraße (B 437) im Ortsteil Marx-Barge ab. An den Reifen haftete zum Teil weiße Farbe. Hinweise auf die Verursacher oder die Herkunft der Reifen nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.
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