Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Alkoholisiert auf dem Fahrrad

Norden - Nach Unfall schwer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Alkoholisiert auf dem Fahrrad

Polizeibeamte haben in der Nacht auf Freitag einen alkoholisierten Radfahrer in Aurich gestoppt. Der 48-Jährige war mit einem Alkoholwert von über 2 Promille in der Esenser Straße unterwegs. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Norden - Nach Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Norden ist am Donnerstag ein Mann schwer verletzt worden. Ein 72 Jahre alter Audi-Fahrer fuhr auf einem Parkplatz in der Straße Neuer Weg. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß er mit hoher Geschwindigkeit gegen eine dortige Garage. Der Mann wurde schwer, seine 66-jährige Beifahrerin leicht verletzt. An der Garage entstand hoher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell