Berumbur - Tote Katze aufgefunden: Polizei ermittelt wegen Tierquälerei

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer Tierquälerei in Berumbur. Bereits am Donnerstag, 19. Februar, wurde in einem wasserführenden Graben zwischen Sandlage und Holtenbrück eine mutmaßlich getötete Hauskatze aufgefunden. Das Tier war nach aktuellem Erkenntnisstand mit einem unbekannten Gegenstand enthauptet worden. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Dienstag, 17. Februar, bis Donnerstag, 19. Februar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die im Tatzeitraum Verdächtiges gesehen haben, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Südbrookmerland - Versuchter Einbruch

Unbekannte haben versucht, in den letzten Tagen einen Imbiss in Südbrookmerland einzubrechen. Die Täter beschädigten in der Straße Mittelweg diverse Fenster und Türen des Gebäudes und verursachten einen Schaden von geschätzten 25.000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen vergangenem Freitag und diesem Donnerstag. Die Polizei Aurich nimmt unter 04941 606215 Zeugenhinweise entgegen.

Norden - Auto beschädigt

Am Donnerstag haben Unbekannte ein Fahrzeug in Norden beschädigt. Im Kampweg zerkratzten die Täter zwischen 7.45 Uhr und 16.45 Uhr die Motorhaube eines schwarzen Audi. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter 04931 9210 bei der Polizei zu melden.

Norden - Auto mit Flüssigkeit beschmiert

In Norden hat ein unbekannter Täter ein Auto beschädigt. In der Nacht auf vergangenen Dienstag beschmierte in der Zuckerpolderstraße eine unbekannte Person einen roten Ford Transit mit einer dunkelbraunen, klebrigen Flüssigkeit und flüchtete. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

