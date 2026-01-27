Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Tatverdächtige nach versuchtem Raub und Diebstahl angetroffen

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Montag, 26. Januar 2026, nach einem versuchten Raub und einem Diebstahl in Buer drei tatverdächtige Gelsenkirchener angetroffen. Die 15, 16 und 18 Jahre alten Gelsenkirchener sollen zunächst gegen 18.25 Uhr einen 16-Jährigen aus Gelsenkirchen am Goldbergplatz angesprochen und zur Herausgabe seines Mobiltelefons aufgefordert haben. Ohne dass die Täter Beute machten, konnte sich der 16-Jährige in einen nahegelegenen Kiosk flüchten, von wo aus die Polizei alarmiert wurde. Später meldete sich ein 19-jähriger Gelsenkirchener vor Ort bei den Beamten. Ebenfalls am Goldbergplatz hatte er drei unbekannten Tätern gegen 18.20 Uhr Bargeld übergeben, nachdem sie die Herausgabe seines Portemonnaies gefordert hatten. Zeugen erkannten noch am Tatort die drei mutmaßlichen Täter wieder und wiesen die Beamten auf diese hin. Daraufhin flüchtete das Trio zunächst zu Fuß über die Hochstraße, konnte aber von den nacheilenden Polizisten eingeholt und gestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

