PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Tatverdächtige nach versuchtem Raub und Diebstahl angetroffen

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Montag, 26. Januar 2026, nach einem versuchten Raub und einem Diebstahl in Buer drei tatverdächtige Gelsenkirchener angetroffen. Die 15, 16 und 18 Jahre alten Gelsenkirchener sollen zunächst gegen 18.25 Uhr einen 16-Jährigen aus Gelsenkirchen am Goldbergplatz angesprochen und zur Herausgabe seines Mobiltelefons aufgefordert haben. Ohne dass die Täter Beute machten, konnte sich der 16-Jährige in einen nahegelegenen Kiosk flüchten, von wo aus die Polizei alarmiert wurde. Später meldete sich ein 19-jähriger Gelsenkirchener vor Ort bei den Beamten. Ebenfalls am Goldbergplatz hatte er drei unbekannten Tätern gegen 18.20 Uhr Bargeld übergeben, nachdem sie die Herausgabe seines Portemonnaies gefordert hatten. Zeugen erkannten noch am Tatort die drei mutmaßlichen Täter wieder und wiesen die Beamten auf diese hin. Daraufhin flüchtete das Trio zunächst zu Fuß über die Hochstraße, konnte aber von den nacheilenden Polizisten eingeholt und gestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 20:18

    POL-GE: Polizei begleitet Versammlungen mit etwa 2000 Teilnehmenden

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen ist am Montag, 26. Januar 2026, aufgrund von zwei Versammlungen in der Altstadt im Einsatz gewesen. Dabei kamen in der Zeit von 17 bis circa 19.25 Uhr in der Spitze etwa 2000 Teilnehmende auf dem Heinrich-König-Platz im Bereich der Innenstadt zusammen, um sich im Kontext aktueller Auseinandersetzungen in Syrien ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 15:06

    POL-GE: Verfolgungsfahrt in Horst

    Gelsenkirchen (ots) - Ein Gelsenkirchener hat am frühen Freitagabend, 23. Januar 2026, versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Einsatzkräften war der Peugeot gegen 18 Uhr auf der Strundenstraße aufgefallen. Als sich der Streifenwagen hinter dem Auto einordnete, gab der Fahrer plötzlich Gas. Obwohl der Streifenwagen dem Peugeot Anhaltesignale gab, setzte dieser seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fort und missachtete dabei die Vorfahrtsregelung. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren