Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Berauschte Autofahrerin

Die Polizei hat am Mittwoch eine berauschte Autofahrerin in Aurich gestoppt. Die 39 Jahre alte Frau fuhr gegen 9.45 Uhr mit einem Auto auf der Skagerrakstraße, als die Beamten sie im Rahmen einer Kontrolle anhielten. Sie stellten fest, dass die Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der 39-Jährigen wurde Blut abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen die Frau wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Norden - Betrunken mit dem Fahrrad gefahren

Ein 20-jähriger Radfahrer ist einer Streifenwagenbesatzung in der Nacht zu Donnerstag aufgrund seiner unsicheren Fahrweise in der Heerstraße in Norden aufgefallen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei dem Heranwachsenden einen Wert von rund 2,5 Promille. Gegen den Radfahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Weiterfahren durfte er nicht.

Krummhörn - Lkw rutscht in den Graben

Am Mittwoch musste die Landesstraße 4 in der Gemeinde Krummhörn zwischen Eilsum und Grimersum für mehrere Stunden gesperrt werden. Gegen 10 Uhr war dort ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen und in einem Straßengraben gelandet. Der 30-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Eine Spezialfirma übernahm die Bergungsarbeiten. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

