Norden - Einbruch in Wohnhaus

In der Hasenstraße in Norden kam es am Dienstag zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Zwischen 18.15 Uhr und 20.45 Uhr nutzten bislang Unbekannte eine kurze Abwesenheit des Hausbewohners und verschafften sich über den rückwärtigen Grundstücksbereich gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Bargeld. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04931 9210 zu melden.

Hinte - Feuerwehrwache mit Steinen beworfen

Unbekannte haben die Feuerwache in Hinte beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen warfen die Täter zwischen Sonntag und Dienstag in der Suurhuser Straße Steine gegen die Rolltore der Wache und zerstörten mehrere Glaselemente. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter 04925 925430 bei der Polizei zu melden.

Aurich - Auto beschädigt

Am Dienstag ist in Aurich ein Pkw beschädigt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Ringstraße auf einen silbernen Mitsubishi ein und verursachten Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

Rechtsupweg - Farbschmierereien

Bereits vergangenen Mittwoch kam es in Rechtsupweg zu Farbschmierereien. Unbekannte Täter beschmierten in der Straße Runjeweg den gepflasterten Weg sowie ein dortiges Ortsschild mit roter Farbe. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter 04934 910590 entgegen.

