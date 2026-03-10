Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Schilder an der Kieskuhle beschädigt

Unbekannte haben im Nahbereich der Kieskuhle in Aurich-Tannenhausen mehrere Hinweis- und Gefahrenschilder beschädigt. Zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 16.20 Uhr, wurden zwischen dem Forstweg und der Kieskuhle zwei Hinweisschilder aus dem Fundament gerissen und ein weiteres mit Farbe beschmiert. Ein Schild wurde außerdem gestohlen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 606215.

Norden - Pedelecs gestohlen

In Norden kam es in den vergangenen Tagen zu Pedelec-Diebstählen. Unbekannte entwendeten am Sonntag zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr in der Uffenstraße ein türkisfarbenes Pedelec der Marke Specialized. Am Montag zwischen 10.45 Uhr und 11.15 Uhr wurde in der Kleinen Mühlenstraße außerdem ein weißes E-Bike der Marke Flyer gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Sachbeschädigung

Zu einem Fall von Vandalismus kam es am Wochenende in Aurich. Bislang unbekannte Täter kletterten zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, auf das Dach einer Schule im Extumer Weg und beschädigten dort unter anderem eine Wetterstation und Schornsteine. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04941 606215 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Zu einem Spiegelunfall im Begegnungsverkehr kam es am Montagmorgen in Aurich. Eine Citroen-Fahrerin fuhr gegen 7.45 Uhr auf der Straße Zum Haxtumerfeld, als ihr ein bislang unbekannter Autofahrer entgegenkam und auf ihre Fahrspur geriet. Die Fahrzeuge stießen an den Außenspiegeln zusammen. Der Unbekannte setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Wiesmoor - Unfallflucht

Ein Unfallverursacher ist am Samstag in Wiesmoor geflüchtet. Zwischen 11.35 Uhr und 12.50 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Kaufhauses an der Hauptstraße einen VW Golf. Der Wagen wurde an der Beifahrerseite beschädigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

