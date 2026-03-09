Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Südbrookmerland - Radfahrerin leicht verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich am Freitagnachmittag im Bereich der Salzoase auf Norderney zugetragen hat. Gegen 16 Uhr kam es an der Strandpromenade nach zuvor verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Familien zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Mindestens eine Person wurde verletzt. Hinweise, die zur Klärung des Sachverhalts beitragen können, bitte an die Polizeistation Norderney unter 04932 92980.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Radfahrerin leicht verletzt

In der Tom-Brook-Straße auf Höhe des Rüskeweges kam es am Sonntag gegen 20.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Die 85-jährige Suzuki-Fahrerin übersah hier die vorfahrtberechtigte 60-jährige Radfahrerin, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Die Radfahrerin verletzte sich dabei leicht und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell