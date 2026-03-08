Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung für die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 08.03.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Schlägerei bei Diskothek

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.50 Uhr, ist es vor einer Diskothek an der Moorhuser Dorfstraße in Südbrookmerland zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Drei Männer im Alter von 50, 24 und 18 Jahren sind dabei leicht verletzt worden. Eine weitere männliche 43-jährige Person wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt, er leistete dabei Widerstand. Zeugen werden gebeten sich unter 04941 6060 mit der Polizei Aurich in Verbindung zu setzen.

Aurich - Fensterscheibe beschädigt

Im Zeitraum von Freitagabend, 21.00 Uhr, bis Samstagabend, ca. 21.00 Uhr, wurde die Fensterscheibe einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Marktstraße in Aurich beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Scheibe mit einem unbekannten Gegenstand eingeworfen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sachdienliche Hinweise werden unter 04941 6060 entgegengenommen.

Norden - Randalierer

Am Samstag gegen 12.00 Uhr kam es vor einer Pizzeria in der Westerstraße in Norden zu Streitigkeiten. Ein 36-jähriger Mann aus Aurich begann in der Pizzeria zu randalieren und wurde von Angestellten hinausbegleitet. Daraufhin schlug der Auricher die Angestellten, welche leicht verletzt wurden. Anschließend warf der Mann mit Steinen gegen dort geparkte Pkw, sodass diese beschädigt wurden. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zusammenstoß zwischen Auto- und Pedelecfahrer

Am Samstagvormittag, gegen 11.15 Uhr, ist es in Aurich, in Höhe eines Parkplatzes Am Pferdemarkt zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Pedelecfahrer gekommen, wodurch der 55-jährige Pedelecfahrer leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah der 41-jährige Peugeotfahrer den Radfahrer, als er von einem Parkplatz in den Breiten Weg einbiegen wollte. Am Auto und am Pedelec entstand Sachschaden von insgesamt ca. 1000 Euro.

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Am Samstagabend wurde in der Zeit zwischen 20.30 und 21.00 Uhr auf dem Parkplatz des Combi-Verbrauchermarkts in der Gewerbestraße in Norden ein grauer VW Golf durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 03941-9210 bei der Polizei in Norden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell