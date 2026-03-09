Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Diebstahl aus Wohnung

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Am späten Sonntagnachmittag haben sich zwei unbekannte Täter über die unverschlossene Terrassentür Zutritt zu einer Wohnung in Esens verschafft. Zum Tatzeitpunkt, zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr, waren die Bewohner außer Haus. Die Diebe entwendeten nach ersten Erkenntnissen aus der Wohnung in der Anton-Esen-Straße Bargeld. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die zur Klärung des Sachverhalts beitragen können, wenden sich bitte an die Polizeistation Esens unter 04971 926500.

