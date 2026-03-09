PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Diebstahl aus Wohnung

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Diebstahl aus Wohnung

Am späten Sonntagnachmittag haben sich zwei unbekannte Täter über die unverschlossene Terrassentür Zutritt zu einer Wohnung in Esens verschafft. Zum Tatzeitpunkt, zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr, waren die Bewohner außer Haus. Die Diebe entwendeten nach ersten Erkenntnissen aus der Wohnung in der Anton-Esen-Straße Bargeld. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die zur Klärung des Sachverhalts beitragen können, wenden sich bitte an die Polizeistation Esens unter 04971 926500.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Dennis Kruse
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren