Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Rollerfahrerin gestoppt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norderney - Rollerfahrerin gestoppt

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag eine Rollerfahrerin auf Norderney angehalten und kontrolliert. Die Polizisten sahen, wie die 45-Jährige verbotenerweise durch die Richthofenstraße fuhr. Während der anschließenden Kontrolle stellten sie fest, dass die Fahrerin keine Fahrerlaubnis besaß, keinen vorgeschriebenen Helm trug und zudem kein Versicherungskennzeichen an ihrem Fahrzeug angebracht hatte. Gegen die 45-jährige Frau wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

Aurich - E-Scooter-Fahrer kontrolliert

Am Dienstag haben Polizeibeamte in Aurich einen Mann auf einem E-Scooter kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 25-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Darüber hinaus kam bei einer Überprüfung heraus, dass der E-Scooter als gestohlen gemeldet war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und dem 25-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Aurich - Radfahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich ist am Dienstag eine Fahrradfahrerin verletzt worden. Gegen 8.40 Uhr fuhr ein 59 Jahre alter VW-Fahrer auf der Straße Hoher Berg und wollte auf den Hoheberger Weg einbiegen. Er übersah dabei nach ersten Erkenntnissen eine 56-jährige Fahrradfahrerin, die den Weg kreuzte, und stieß mit ihr zusammen. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht.

Aurich - E-Scooter-Fahrerin verletzt

Eine 46 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin ist am Dienstag in Aurich von einer Autofahrerin erfasst worden. Gegen 9.30 Uhr fuhr eine 41-Jährige mit einem VW auf der Von-Bodelschwingh-Straße und wollte nach rechts in die Popenser Straße abbiegen. Sie missachtet die Vorfahrt einer 46-jährigen E-Scooter-Fahrerin. Es kam zum Unfall. Die Frau auf dem E-Scooter wurde leicht verletzt.

Wiesmoor - Autofahrerin verletzt

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Transporter hat sich am Dienstag in Wiesmoor ereignet. Eine 38-jährige Smart-Fahrerin wollte gegen 15.20 Uhr von der Hauptwieke I auf die Wittmunder Straße einfahren und übersah dabei einen von links kommenden 33-jährigen Transporter-Fahrer. Die Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. Die 38-jährige Smart-Fahrerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 7.000 Euro.

