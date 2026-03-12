Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Wendemanöver führt zum Verkehrsunfall

Esens - Unfallverursacher geflüchtet

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Wendemanöver führt zum Verkehrsunfall

In Esens hat sich am Mittwoch ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 68 Jahre alte Frau wollte gegen 11 Uhr mit ihrem Opel auf der Dornumer Straße in Esens wenden und übersah dabei eine entgegenkommende 66-jährige Ford-Fahrerin. Die Autos kollidierten. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Esens - Unfallverursacher geflüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Mittwoch nach einem Parkplatzunfall in Esens geflüchtet. Zwischen 9.50 Uhr und 10.50 Uhr touchierte der Unbekannte auf einem Parkplatz an der Auricher Straße einen schwarzen VW Golf Sportsvan und entfernte sich, ohne den Schadensfall zu melden. Zeugen sowie der Unfallverursacher werden gebeten, sich mit der Polizei in Esens unter 04971 926500 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell