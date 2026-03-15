Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 15.03.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Vierköpfige Gruppe raubt Passanten aus

Am Samstagnachmittag, gegen 15:15 Uhr, kam es in der am Auricher Pferdemarkt gelegenen Rudolf-Eucken-Allee zu einem Überfall auf einen jungen Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet das Opfer zunächst mit einer vierköpfigen Personengruppe ins Gespräch. Im weiteren Geschehensverlauf wurde er von den Unbekannten geschubst, zu Boden geschlagen und mehrfach getreten. Die Täter entwendeten anschließend seine Bauchtasche und flüchteten von der Tatörtlichkeit.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den flüchtigen Personen geben können, sich bei der Polizei Aurich unter 04941-6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Polizei stoppt Jugendlichen nach unbefugter Autofahrt

Am Samstagabend entwendete ein Jugendlicher im Auricher Stadtteil Extum einen Pkw und unternahm damit, gemeinsam mit drei weiteren Jugendlichen, eine Fahrt durch mehrere Ortschaften. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte das Fahrzeug einige Stunden nach der Tat aufgrund einer äußerst auffälligen Fahrweise auf der Bundesstraße 210 in Middels und informierte umgehend die Polizei.

Mehrere Streifenwagenbesatzung konnten den Pkw kurze Zeit später anhalten und den jungen Fahrer kontrollieren. Bei der Kontrolle zeigte der jugendliche Fahrer deutliche Anzeichen für den Konsum berauschender Mittel. Zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit und zur beweissichernden Bestimmung möglicher Substanzen wurde er in ein Krankenhaus verbracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen jeweils an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizei ermittelt nun wegen diverser Straftatbestände gegen den jugendlichen Fahrzeugführer.

Wiesmoor - Nach Unfallverursachung geflüchtet

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstagmorgen, gegen 10:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Möbelhauses an der Kanalstraße II in Wiesmoor. Ein bislang unbekannter Verursacher touchierte mutmaßlich beim Ein-/Ausparken den rechten Frontkotflügel eines auf dem Parkplatz abgestellten, schwarzen VW Golf und verursachte dabei einen Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls nachzukommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich (04941-6060) zu melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

Norden - Pkw kommt aufgrund von Straßenglätte von der Fahrbahn ab - Pkw-Führerin verletzt sich leicht

In Norden ist am Samstagabend ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und ein einem Straßenseitengraben gelandet. Eine 31-jährige Pkw-Fahrerin war gegen 18:15 Uhr auf der Straße Groß-Südercharlotten-Polder in Richtung Pewsum unterwegs. Aufgrund von plötzlich einsetzender Straßenglätte geriet der Pkw ins Schleudern und die Fahrerin kam von der Fahrbahn ab. Nachdem sich das Fahrzeug mehrfach überschlug, kam dieses schließlich im Graben zum Stehen. Der Pkw wurde infolge des Verkehrsunfalles stark beschädigt. Die Fahrzeugführerin verletzte sich leicht und wurde mittels eines Rettungstransportwagens einem Krankenhaus zugeführt.

Landkreis Wittmund

-keine presserelevanten Ereignisse-

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