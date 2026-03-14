Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 09.03.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Taschendiebstähle

In einem Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße in Norden kam es am Freitag zu einem Taschendiebstahl. Unbekannte entwendeten zwischen 12.00 Uhr und 12.15 Uhr die Geldbörse einer 88-jährigen Frau aus ihrem Rucksack.

Zu einem weiteren Taschendiebstahl kam es in der Zeit von 12.30 Uhr und 13.00 Uhr in einem Supermarkt in der Gewerbestraße in Norden. Unbekannte entwendeten die Geldbörse einer 61-jährigen Frau aus ihrer Handtasche. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Hage - Keine erforderliche Fahrerlaubnis

Am Freitag kontrollierten Polizeibeamte einen Autofahrer samt Anhänger in Hage. Der 51-jährige Fahrer war nicht in dem Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Westerholt - Taschendiebstahl

In einem Supermarkt in der Auricher Straße in Westerholt kam es am Freitag zu einem Taschendiebstahl. Unbekannte entwendeten zwischen 14.10 Uhr und 14.40 Uhr die Geldbörse einer 77-jährigen Frau aus ihrer Handtasche. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Unter Drogeneinfluss gefahren Die Polizei Wittmund hat in der Nacht zu Samstag in Friedeburg einen Autofahrer in der Friedeburger Hauptstraße angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 33-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest verlief positiv. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechenden Verfahren wurde eingeleitet.

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