Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Frau bei Unfall schwer verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Frau bei Unfall schwer verletzt

Eine 88-jährige Frau ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Esens schwer verletzt worden. Die Frau aus Esens fuhr gegen 16.45 Uhr mit ihrem Krankenfahrstuhl auf der L6 in Fahrtrichtung Siebet-Attena-Straße. In Höhe des Hayunghausener Wegs wollte sie die L6 überqueren und betätigte nach ersten Erkenntnissen die Fußgängerampel. Aus noch ungeklärter Ursache rollte ihr Krankenfahrstuhl plötzlich los und geriet auf die Fahrbahn. Ein 64-jähriger Linienbusfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste die 88-Jährige. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

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