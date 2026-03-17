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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Betrunkener Autofahrer

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Betrunkener Autofahrer

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Montag in Wittmund gestoppt. Der 73 Jahre alte Mann fuhr gegen 16 Uhr mit seinem Auto in der Straße Kattrepel, als Polizeibeamte ihn anhielten und kontrollierten. Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von über 1,6 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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