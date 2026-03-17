POL-AUR: Wittmund - Betrunkener Autofahrer

Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Esens - Frau bei Unfall schwer verletzt Eine 88-jährige Frau ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Esens schwer verletzt worden. Die Frau aus Esens fuhr gegen 16.45 Uhr mit ihrem Krankenfahrstuhl auf der L6 in Fahrtrichtung Siebet-Attena-Straße. In Höhe des Hayunghausener Wegs wollte sie die L6 überqueren und betätigte nach ersten Erkenntnissen die Fußgängerampel. ...

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