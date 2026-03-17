Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Wittmund - Betrunkener Autofahrer
Landkreis Wittmund (ots)
Verkehrsgeschehen
Wittmund - Betrunkener Autofahrer
Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Montag in Wittmund gestoppt. Der 73 Jahre alte Mann fuhr gegen 16 Uhr mit seinem Auto in der Straße Kattrepel, als Polizeibeamte ihn anhielten und kontrollierten. Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von über 1,6 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
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